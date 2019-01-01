Ежедневно мы стараемся сделать приятным пребывание наших клиентов. Встретить вовремя с табличкой на чистом автомобиле, оснащенным: зарядными устройствами, интернет WI-FI, влажными салфетками, питьевой водой Evian Vittel. Вы всегда можете объяснить водителю на русском языке, куда бы Вы хотели поехать, при необходимости спросить полезную информацию.

Услуги Meet & Greet и Fast Track сервиса

Данный сервис включает приоритетный проход и помощь ассистента в аэропорту. Вам не придется долго стоят в очереди пассажиры бизнес-класса пропустят Вас вперед, помощник зарегистрирует на рейс, в обход всей очереди проведет на досмотр и паспортный контроль.

При прибытии в Париж встретит с табличкой у рукава самолета, без очереди проведет через паспортный контроль, поможет погрузить и снять багаж с ленты, а также проводит до выхода к автомобилю.