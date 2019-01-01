Наша цель - предлагать клиентам все более точные и качественные услуги для приезжающих во Францию. По этой причине мы сосредоточены на внедрении и развитии новых услуг, способствующие удовлетворить потребности наших клиентов и заказчиков.
Всегда удобная и доступная в нашей компании аренда автомобиля с водителем в Ницце, Монако и Каннах.
Машина с водителем идеально подходит для деловых людей и тех, кому ценно свое время. Попробуйте раз, и Вы ощутите разницу в услугах сервиса.
Ассистент в аэропорту сопроводит Вас на паспортный контроль и индивидуальный досмотр, приоритетно, без очередей. Поможет упаковать и сдать багаж при регистрации на рейс.
Работая с нами, Вы можете не сомневаться, что любые нежелательные ситуации будут исключены. Мы организуем комфортное пребывание в индивидуальном зале на самом высоком уровне.
С ассистентом в аэропорту вы пройдете без очередей регистрацию на рейс, досмотр, паспортный контроль, посадку на самолет.
Аэропорт Шарль-де-Голль 2-й по загруженности аэропорт по перевозке пассажиров в Европе в нем легко можно заблудиться при транзите.
Наша компания регулярно совершенствуется и вводит новые виды услуг. Предлагаем Вам ознакомиться с последними из них.
Ежедневно мы стараемся сделать приятным пребывание наших клиентов. Встретить вовремя с табличкой на чистом автомобиле, оснащенным: зарядными устройствами, интернет WI-FI, влажными салфетками, питьевой водой Evian Vittel. Вы всегда можете объяснить водителю на русском языке, куда бы Вы хотели поехать, при необходимости спросить полезную информацию.
Данный сервис включает приоритетный проход и помощь ассистента в аэропорту. Вам не придется долго стоят в очереди пассажиры бизнес-класса пропустят Вас вперед, помощник зарегистрирует на рейс, в обход всей очереди проведет на досмотр и паспортный контроль.
При прибытии в Париж встретит с табличкой у рукава самолета, без очереди проведет через паспортный контроль, поможет погрузить и снять багаж с ленты, а также проводит до выхода к автомобилю.
Услуга аренда машины класса бизнес и люкс с водителем подходит для тех кто ценит свое время. Мы гарантируем комплексное обслуживание с максимальным комфортом для наших клиентов. Мы предоставляем аккуратных водителей с представительным внешним видом. Комфортность автомобилей их современное оснащение обеспечат максимальное удобство, подчеркнут высокий статус, респектабельность и уровень пассажира. Это важный момент для высокопоставленных лиц, делегаций, людей из сферы бизнеса. Доверьтесь надежному партнеру и Вы убедитесь на сколько с нами удобно.
Услуга удобна и актуальна при обслуживании официальных делегаций, топ-менеджеров, популярных артистов. Ассистент встретит у двери самолета, на представительском автомобиле доставит до терминала и Вы отдельно пройдете паспортный контроль, также поможет получит за Вас багаж.
Выберите подходящий Вам класс автомобиля и забронируйте его на необходимую дату
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Наша компания специализируется на предоставление индивидуальных транспортных услуг в Париже и в Ницце на автомобилях бизнес класса. Организация VIP встречи в аэропорту Парижа для официальных делегаций и высокопоставленных лиц. Оказание индивидуальных экскурсий в регионах и окрестностях Парижа. Кроме этого мы можем забронировать для вас отель помочь приобрести билеты на мероприятия.
Менеджер заранее сообщит Вам стоимость и предоставит договор на оказание услуг.
Все водители проходят ежегодно специальную подготовку и имеют профессиональные водительские удостоверения.
Вы всегда можете удобно связаться с нашим менеджером, выбрать заранее подходящий способ оплаты и уточнить детали заказа. Дополнительно Вы всегда можете получить приятный бонус от наших партнеров.
Все наши сотрудники имеют профессиональные разрешения и авторизации для предоставления услуг. Они приветливо встречают и помогают нашим клиентам приятно провести время.
При заключение договора на долгосрочной основе мы предоставляем специальные тарифы с привилегированными условиями.
При оказание и оплате услуг мы предоставляем все необходимые отчетные и сопроводительные документы
Нашими основными клиентами и партнерами являются компании American Express, DELL, Aeroflot - Russian airlines, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Правительство г.Казани и др.