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Трансфер из аэропорта
Водитель отслеживает время прибытия, встретит с табличкой, без доплат в случае задержки рейса.
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Встреча в аэропорту с табличкой
Встреча в аэропорту с табличкой
Помощь при погрузке
Помощь при погрузке, доставке багажа
Пунктуальные водители
Пунктуальные водители
Чистые автомобили
Чистые автомобили не старше 2-х лет
VIP-залы в аэропортах
Наш ассистент встретит Вас с табличкой у самолета и проводит по приоритетному проходу без очередей
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встреча у трапа
Ассистент встречает у трапа с табличкой
приоритетный проход
Паспортный контроль, приоритетный проход
Помощь с багажом
Помощь с вашим багажом
Meet & Greet
Meet & Greet, Fast Track
Аренда с водителем
Чувствуйте себя комфортно, передвигаясь в Париже с услугой профессионального личного водителя.
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Знание города
Знание местности города
Сохранность вещей
Сохранность Ваших вещей
Профессиональные водители
Профессиональные водители
Чистые автомобили
Чистые автомобили не старше 2-х лет
Экскурсии в Париже
Проведите время в Париже с удовольствием. Познайте исторические события с лицензированными гидами.
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Профессиональные гиды
Профессиональные гиды с опытом
Достоверный источник
Достоверный источник информации
Авторские экскурсии
Авторские экскурсии
Аннуляция за 48 часов
Аннуляция за 48 часов

Самые востребованные услуги

Наша цель - предлагать клиентам все более точные и качественные услуги для приезжающих во Францию. По этой причине мы сосредоточены на внедрении и развитии новых услуг, способствующие удовлетворить потребности наших клиентов и заказчиков.

Аренда автомобиля с водителем в НиццеАренда автомобиля с водителем в Ницце

Всегда удобная и доступная в нашей компании аренда автомобиля с водителем в Ницце, Монако и Каннах.

Аренда автомобиля с водителем в ПарижеАренда автомобиля с водителем в Париже

Машина с водителем идеально подходит для деловых людей и тех, кому ценно свое время. Попробуйте раз, и Вы ощутите разницу в услугах сервиса.

Meet & Greet в аэропорту Ниццы | ВылетMeet & Greet в аэропорту Ниццы | Вылет

Ассистент в аэропорту сопроводит Вас на паспортный контроль и индивидуальный досмотр, приоритетно, без очередей. Поможет упаковать и сдать багаж при регистрации на рейс.

VIP-зал в аэропорту Парижа | ПрилетVIP-зал в аэропорту Парижа | Прилет

Работая с нами, Вы можете не сомневаться, что любые нежелательные ситуации будут исключены. Мы организуем комфортное пребывание в индивидуальном зале на самом высоком уровне.

Meet & Greet в аэропорту Парижа | ПрилетMeet & Greet в аэропорту Парижа | Прилет

С ассистентом в аэропорту вы пройдете без очередей регистрацию на рейс, досмотр, паспортный контроль, посадку на самолет.

Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль (CDG)Трансфер из аэропорта Шарль-де-Голль (CDG)

Аэропорт Шарль-де-Голль 2-й по загруженности аэропорт по перевозке пассажиров в Европе в нем легко можно заблудиться при транзите.

Основные услуги компании

Наша компания регулярно совершенствуется и вводит новые виды услуг. Предлагаем Вам ознакомиться с последними из них.

Услуга трансфера в Париже из аэропорта

Ежедневно мы стараемся сделать приятным пребывание наших клиентов. Встретить вовремя с табличкой на чистом автомобиле, оснащенным: зарядными устройствами, интернет WI-FI, влажными салфетками, питьевой водой Evian Vittel. Вы всегда можете объяснить водителю на русском языке, куда бы Вы хотели поехать, при необходимости спросить полезную информацию.

Услуги Meet & Greet и Fast Track сервиса

Данный сервис включает приоритетный проход и помощь ассистента в аэропорту. Вам не придется долго стоят в очереди пассажиры бизнес-класса пропустят Вас вперед, помощник зарегистрирует на рейс, в обход всей очереди проведет на досмотр и паспортный контроль.

При прибытии в Париж встретит с табличкой у рукава самолета, без очереди проведет через паспортный контроль, поможет погрузить и снять багаж с ленты, а также проводит до выхода к автомобилю.

Аренда автомобиля с водителем в Париже

Услуга аренда машины класса бизнес и люкс с водителем подходит для тех кто ценит свое время. Мы гарантируем комплексное обслуживание с максимальным комфортом для наших клиентов. Мы предоставляем аккуратных водителей с представительным внешним видом. Комфортность автомобилей их современное оснащение обеспечат максимальное удобство, подчеркнут высокий статус, респектабельность и уровень пассажира. Это важный момент для высокопоставленных лиц, делегаций, людей из сферы бизнеса. Доверьтесь надежному партнеру и Вы убедитесь на сколько с нами удобно.

Бронирование VIP-зала в аэропорту Парижа

Услуга удобна и актуальна при обслуживании официальных делегаций, топ-менеджеров, популярных артистов. Ассистент встретит у двери самолета, на представительском автомобиле доставит до терминала и Вы отдельно пройдете паспортный контроль, также поможет получит за Вас багаж.

Наш парк автомобилей в Париже

Выберите подходящий Вам класс автомобиля и забронируйте его на необходимую дату

E-class
E-class
S-class
S-class
Maybach
Maybach
V-class
V-class
Sprinter
Sprinter
Mercedes E-class трансфер в Париже
Mercedes E аренда с водителем
E class сервис в Париже
Мерседес е класс Трансфер в Париже
Mercedes E-class трансфер в Париже
Mercedes E аренда с водителем
E class сервис в Париже
Мерседес е класс Трансфер в Париже
Mercedes E - class
Удобный и комфортный салон автомобилей Mercedes E-class не уступает премиум классу по комфорту
  • Трансфер по городу Париж60
  • Трансфер Аэропорт - Париж110
  • Трансфер Париж - Диснейленд130
  • Трансфер Аэропорт - Диснейленд130
  • Аренда авто с водителем, в час60
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Мерседес S класс трансфер в Париже
Мерседес S класс аренда с водителем в Париже
Услуги трансфера в Париже Mercedes S
Аренда с водителем в Париже мерседес с класс
Мерседес S класс трансфер в Париже
Мерседес S класс аренда с водителем в Париже
Услуги трансфера в Париже Mercedes S
Аренда с водителем в Париже мерседес с класс
Mercedes S - class
Автомобили Mercedes S - class не оставляют удивлять своим роскошным видом, и интуитивно удобным, комфортным салоном
  • Трансфер по городу Париж110
  • Трансфер Аэропорт - Париж165
  • Трансфер Париж - Диснейленд180
  • Трансфер Аэропорт - Диснейленд180
  • Аренда авто с водителем, в час80
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Трансфер в Париже на Mercedes Maybah
Аренда автомобиля с водителем в Париже Mercedes Maybah
Mercedes Maybach трансфер из аэропорта парижа
Трансфер из аэропорта Парижа На Мерседес майбах
Трансфер в Париже на Mercedes Maybah
Аренда автомобиля с водителем в Париже Mercedes Maybah
Mercedes Maybach трансфер из аэропорта парижа
Трансфер из аэропорта Парижа На Мерседес майбах
Mercedes Maybach
Автомобиль MB Maybach удлиненный предшественник автомобиля S - class более просторный и оснащенный комфортом салон.
  • Трансфер по городу Париж180
  • Трансфер Аэропорт - Париж260
  • Трансфер Париж - Диснейленд320
  • Трансфер Аэропорт - Диснейленд320
  • Аренда авто с водителем, в час130
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Трансфер в париже на минивэне Mercedes V class
Аренда с водителем минивэна в Париже Мерседес V
Трансфер из аэропорта в Париже на минивэне Мерседес Виано
Mercedes V class трансфер из аэропорта в Париже
Трансфер в париже на минивэне Mercedes V class
Аренда с водителем минивэна в Париже Мерседес V
Трансфер из аэропорта в Париже на минивэне Мерседес Виано
Mercedes V class трансфер из аэропорта в Париже
Mercedes V-class
Удобный и комфортный минивэн бизнес класса Mercedes V-class рассчитанный на 7 пассажиров
  • Трансфер по городу Париж80
  • Трансфер Аэропорт - Париж110
  • Трансфер Париж - Диснейленд140
  • Трансфер Аэропорт - Диснейленд140
  • Аренда минивэна с водителем, в час60
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Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter interior
Mercedes Sprinter interior design
Графф Париж
Mercedes Sprinter
Mercedes Sprinter interior
Mercedes Sprinter interior design
Графф Париж
Mercedes Sprinter
Удобный и комфортный салон автомобилей Mercedes Sprinter не уступает бизнес классу по комфорту
  • Трансфер по городу Париж220
  • Трансфер Аэропорт - Париж280
  • Трансфер Париж - Диснейленд320
  • Трансфер Аэропорт - Диснейленд360
  • Аренда микроавтобуса с водителем, в час110
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Как заказать услугу

Посмотрите как просто заказать услуги и стать нашим клиентом

1Заявка

Воспользуйтесь удобным для вас способом: телефон, почта, whatsapp, viber или оставьте заявку на сайте.

2Уточнение деталей

Мы уточним возможность и стоимость. Свяжемся с Вами для уточнения деталей.

3Подтверждение

После Вашего одобрения мы повторно вышлем подтверждение.

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О нашей компании

Наша компания специализируется на предоставление индивидуальных транспортных услуг в Париже и в Ницце на автомобилях бизнес класса. Организация VIP встречи в аэропорту Парижа для официальных делегаций и высокопоставленных лиц. Оказание индивидуальных экскурсий в регионах и окрестностях Парижа. Кроме этого мы можем забронировать для вас отель помочь приобрести билеты на мероприятия.

PurseФиксированные тарифы

Менеджер заранее сообщит Вам стоимость и предоставит договор на оказание услуг.

certificateПрофессиональные водители

Все водители проходят ежегодно специальную подготовку и имеют профессиональные водительские удостоверения.

Обратившись к нам Вы получите достойный сервис

Для наших клиентов:

Вы всегда можете удобно связаться с нашим менеджером, выбрать заранее подходящий способ оплаты и уточнить детали заказа. Дополнительно Вы всегда можете получить приятный бонус от наших партнеров.

Все наши сотрудники имеют профессиональные разрешения и авторизации для предоставления услуг. Они приветливо встречают и помогают нашим клиентам приятно провести время.

Для корпоративных клиентов и агентств:

При заключение договора на долгосрочной основе мы предоставляем специальные тарифы с привилегированными условиями.

При оказание и оплате услуг мы предоставляем все необходимые отчетные и сопроводительные документы

Нашими основными клиентами и партнерами являются компании American Express, DELL, Aeroflot - Russian airlines, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Правительство г.Казани и др.

Только у нас:

  • Новые, чистые и комфортные автомобили до 2-х лет
  • Детское кресло, зарядные устройства, WI-Fi, минибар.
  • Профессиональные сотрудники со стажем работы более 5 лет
  • Пунктуальные и презентабельные водители
  • Помощь при регистрации на рейс в аэропортах
  • Организация приоритетного прохода в аэропортах Парижа Fast Track
  • Помощь нашим клиентам при необходимости и в пределах нашей компетенции